Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Nuovo addio tra le file del M5S, stavolta in Europa. A quanto apprende l'Adnkronos anche l'europarlamentare Isabella Adinolfi sarebbe pronta a lasciare per approdare nel Ppe, il gruppo che annovera tra le sue fila Forza Italia. Con questa perdita il gruppo di europarlamentari grillini, che attualmente si trova nei non iscritti, passa da 9 a 8 parlamentari.