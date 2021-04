Calcio: Messi raggiunge Ronaldo, almeno 25 gol in campionato in 12 stagioni

23 aprile 2021 a

Madrid, 23 apr. (Adnkronos/Dpa) - Lionel Messi ha raggiunto i 25 gol nella Liga in stagione nella vittoria del Barcellona sul Getafe, e così facendo ha eguagliato un'impresa di Cristiano Ronaldo. Il doppio gol del capitano del Barcellona nella vittoria per 5-2 di giovedì significa che lui e Ronaldo sono gli unici giocatori dei "primi cinque" campionati europei ad aver segnato almeno 25 gol in 12 stagioni diverse in questo secolo. A differenza di Ronaldo, Messi ha raggiunto la sua serie di stagioni con almeno 25 gol raggiungendo il record in stagioni consecutive, a partire dal 2009-10. Mentre Ronaldo ha avuto stagioni simili per il Manchester United, il Real Madrid e l'attuale club della Juventus, per cui ha segnato 25 gol in Serie A in questa stagione, i gol di Messi sono tutti arrivati ​​con il Barcellona.