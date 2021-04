Nasce Professionista del Fitness, per sviluppare gli affari grazie al web

23 aprile 2021 a

(23 aprile 2021) - Al via "Professionista del Fitness", il primo servizio di consulenza dedicato ai professionisti del fitness, per aiutarli a sviluppare e far crescere la propria attività con il web.

Milano, 23 Aprile 2021. Ha preso il via il nuovo progetto "Professionista del Fitness", il servizio di consulenza dedicato esclusivamente ai professionisti del fitness che vogliono utilizzare il web per farcrescere la propria attività.

Si tratta di un sistema dedicato esclusivamente ai professionisti del fitness che vogliono utilizzare il web per ottenere maggiore visibilità per aumentare le opportunità lavorative e crescere professionalmente.

Scopo del servizio è semplificare e fare chiarezza tra le molteplici soluzioni generiche presenti sul mercato non specifiche per i professionisti del fitness.

Affidarsi a un consulente esperto in Web Marketing per il settore fitness offre infatti il vantaggio di avere a disposizione soluzioni mirate e di maggiore efficacia.

La possibilità di usufruire di una metodologia studiata come "Il Sistema F2F", esclusiva per i professionisti del fitness per lo sviluppo di una strategia digitale personalizzata, permette di crescere professionalmente utilizzando il web come strumento di business.

"L'idea era quella di creare un servizio personalizzato dedicato esclusivamente ai professionisti del fitness che hanno l'obiettivo di proporsi online per sviluppare la propria attività", spiega GiuseppeMatozza, creatore del Sistema F2F.

In questi mesi gli strumenti digitali si sono rivelati infatti fondamentali per i professionisti del fitness, per la gestione del proprio lavoro per venire incontro alle esigenze dei propri allievi che hanno modificato le proprie abitudini.

La maggior problematica per i professionisti del fitness che si approcciano e valutano le soluzioni web, risulta essere infatti principalmente la mancanza della giusta informazione.

Questo scenario penalizza sia esperti già attivi nel settore, sia chi vuole intraprendere questa attività ma parte scoraggiato di fronte a prospettive negative.

Il web oggi è il principale canale per acquisire visibilità per PT, Istruttori, Palestre e Centri Fitness, e se utilizzato nel modo giusto rappresenta l'opportunità di sviluppare la propria attività fin da subito e crescere professionalmente negli anni a venire.

L'obiettivo della consulenza strategica è quello di analizzare le vere esigenze e presentare la strategiaideale in base agli obiettivi specifici del professionista del fitness.

Questo permette di elaborare soluzioni specifiche per i professionisti del fitness, che consentono di acquisire maggiore visibilità per accelerare la crescita professionale, aumentando le opportunità di entrare in contatto con nuovi potenziali clienti ed ottenere nuove opportunità lavorative, ovunque, non solo a livello locale, incrementando le entrate dell'attività con un maggior tasso di iscrizione e fidelizzazione dell'utenza.

I professionisti del fitnes interessati a sviluppare la propria attività possono contattare Giuseppe Matozza tramite il sito internet

Riguardo Professionista del Fitness

Professionista del Fitness è il primo servizio di consulenza dedicato esclusivamente ai professionisti del fitness che aiuta a sviluppare e far crescere la propria attività, ottenendo maggiore visibilità e contatti attraverso il web.

Riguardo Giuseppe Matozza

Giuseppe Matozza è un Consulente di Web Marketing specializzato in strategie digitali per il settore del fitness. È l'ideatore di Professionista del Fitness, il servizio di Consulenza Strategica personalizzato ideato per i professionisti del fitness che vogliono utilizzare il web per sviluppare la propria attività e crescere professionalmente.

Giuseppe si occupa esclusivamente del settore fitness aiutando i professionisti di tale settore a creare, sviluppare e far crescere la propria attività attraverso il web, grazie a strategie digitali personalizzate.

