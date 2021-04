23 aprile 2021 a

a

a

Roma, 23 aopr. (Adnkronos) - Sono Monaco di Baviera, San Pietroburgo e Siviglia le ultime tre sedi che ospiteranno le gare di Euro 2020. Lo ha deciso il Comitato Esecutivo della Uefa, a quanto apprende l'Adnkronos. Le tre città si vanno ad aggiungere alla lista delle nove sedi designate per gli Europei. Niente da fare per Dublino, rimpiazzata proprio da San Pietroburgo, e per Bilbao, sostituita da Siviglia.