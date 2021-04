Roma: Alfonsi (Pd), 'non mi candido alle primarie'

23 aprile 2021 a

a

a

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Se mi candido alle primarie? No". Lo ha detto Sabrina Alfonsi, presidente del municipio Roma I, in una diretta Facebook sulla pagina della deputata del Pd Patrizia Prestipino, a proposito delle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma.

"C'è una immagine, anche giusta, che il sindaco o la sindaca della Capitale deve essere un amministratore capace ma deve aver avuto un 'bagno' nazionale, europeo, una serie di responsabilità che ne completano la figura. Poi non è detto che siano più bravi -ha detto la Alfonsi-. Penso di poter fare il sindaco di Roma ma per andare a prendere il voto, per creare una narrazione che unisca tutto il centrosinistra, c'è bisogno non di una donna o di un uomo di più ma di questo che sta raccontando".