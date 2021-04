Covid: Faraone (Iv), 'per noi coprifuoco da abolire ma ora avanti senza polemiche'

23 aprile 2021 a

Roma, 23 apr (Adnkronos) - "Il governo sul Recovery sta agendo secondo mandato del Parlamento. Lunedì scorso Italia viva si è confrontata con Draghi sul Recovery, sul Def e sullo scostamento. I provvedimenti prevedono un aumento del 56 per cento di investimenti pubblici per rilanciare la crescita. L'Indirizzo è chiaro e coraggioso, insieme al percorso delle riaperture che è avviato e da cui non si torna indietro". Lo ha detto Davide Faraone a L'aria che tira.

"Ragionare di un'ora in più o meno adesso mi pare fuori luogo, noi eravamo per abolire il coprifuoco, perché crediamo che se organizzato bene con i controlli e le precauzioni necessarie si poteva fare. In maggioranza è prevalsa una mediazione. Però adesso si tratta di sostenere il governo senza polemiche", ha aggiunto il presidente dei senatori di Iv.