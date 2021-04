23 aprile 2021 a

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Nel 2026, l'anno di conclusione del Piano, il prodotto interno lordo sarà di almeno 3,6 per cento più alto rispetto all'andamento tendenziale e l'occupazione di quasi 3 punti percentuali". Lo scrive il premier Mario Draghi nell'introduzione al Pnrr, nella bozza in ingresso in Cdm anticipata da Il Foglio.