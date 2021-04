Giochi: Acadi, 'Lazio rischia di mettere il gioco legale in un lockdown perenne'

23 aprile 2021 a

a

a

Roma, 23 apr. - (Adnkronos) - Il blocco delle attività nel settore del gioco pubblico ha superato i 10 mesi complessivi, mettendo in ginocchio nel Paese 150mila lavoratori e 75mila imprese più l'indotto. Nel Lazio il quadro rischia di venire drammaticamente aggravato dalla Legge Regionale 5/2013 che, si legge in una nota, nonostante intenda contrastare il disturbo da gioco d'azzardo, non appare risolutiva sotto il profilo clinico e sanitario perché in concreto determinerebbe un divieto sulla sostanziale totalità del territorio anche per le realtà esistenti e andrebbe ad affondare definitivamente un comparto già stremato dal lockdown. La norma entrerebbe in vigore il 28 agosto e innescherebbe una dinamica simile a quanto sta avvenendo in Piemonte con la legge regionale 9/2016, che già sta determinando pesanti effetti a livello occupazionale.

Saranno questi i temi al centro del webinar “Analisi dell'impatto sociale del settore del Gioco Pubblico nella Regione Lazio e delle conseguenze dell'entrata in vigore della L.R 5/2013”, organizzato dall'Associazione concessionari di giochi pubblici (Acadi) e che si svolgerà lunedì 26 aprile, alle 15:30.