bwin data center: Lazio favorita su Milan per il 57% Parma vincente su Crotone per il 67%

(23 aprile 2021) - Dopo un turno infrasettimanale che ha ridato vigore alle speranze di qualificazione Champions di Juventus e Napoli il prossimo turno porta i bianconeri a Firenze, trasferta sempre ostica e resa più complicata dalla probabile assenza dell'ex Federico Chiesa.

Secondo i dati raccolti dal bwin data center

La Lazio nonostante la debacle con il Napoli è vista vincente sul Milan con il 57% delle preferenzementre il 18% vede una vittoria rossonera. Biancazzuri favoriti sia nella scelta del primo marcatorecon Immobile con il 31% delle preferenze che sopravanza Ibrahimovic con il 24% che in quella dei risultati esatti, nell'ordine 3-0, 2-0- 3-1.

Il Napoli dovrebbe avere la meglio su un Torino in cerca di punti salvezza per l'82% degli appassionati mentre il 10% si aspetta un pareggio. Il primo gol dovrebbe metterlo a segno Insigne accreditato del 25% delle scelte, davanti al compagno di nazionale Belotti con il 17%.

Pronostici senza storia quelli per le vittorie di Atalanta (97%) sul Bologna e dell'Inter (98%) sul Verona anche se le sorprese in questo campionato non sono mai mancate.

Molto interesse vi è per lo scontro salvezza Parma-Crotone con gli emiliani visti vincenti dal 67% dei tifosi mentre il 22% si aspetta una vittoria dei calabresi, probabilmente l'ultima chance per non dire addio alla serie A in anticipo. Per gli appassionati sarà Graziano Pellè il primo a scrivere ilproprio nome nel tabellino marcatori, seguito nelle preferenze dal nigeriano Simy, capocannoniere dello scorso campionato cadetto.

