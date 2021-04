Beni culturali: Carabinieri Tpc restituiscono 6 pagine miniate rubate negli anni Novanta (3)

23 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Le pagine miniate barbaramente tagliate o, peggio, strappate dagli antichi corali, possono raggiungere sul mercato quotazioni di parecchie decine di migliaia di euro ciascuna, a seconda dell'epoca di realizzazione, del contesto storico-religioso, dell'abilità del miniatore e dell'eventuale presenza di decorazioni in oro, come era consuetudine in passato.

Interi volumi, miscellanee, parti interne, fogli separati e anche grossolani ritagli di singoli capilettera rappresentano una pratica predatoria estremamente distruttiva, che priva la collettività di uno dei caratteri più espressivi ed eleganti dell'ingegno umano.