Migranti: Fiano, 'noi pensiamo a salvare vite Salvini a propaganda'

23 aprile 2021 a

a

a

Roma, 23 apr.(Adnkronos) - "Dovremmo tutti impegnarci senza risparmio per evitare il ripetersi di stragi in mare, come l'ultima, terribile, a cui abbiamo assistito. Nessuno può considerarsi estraneo a queste tragedie. La spinta ad affrontare il mare con qualsiasi mezzo è dato dalla disperazione non dagli inviti di qualcuno. E molte morti sono state evitate grazie ai soccorritori contro cui si scaglia Salvini. Il leader leghista, ancora una volta senza pietà, di fronte alle tragedie pensa a salvare la propria propaganda politica, noi pensiamo a come salvare più vite umane". Lo afferma il deputato Democratico Emanuele Fiano, componente della presidenza del Gruppo.