Fisco: de Mooij (Fmi), 'buona tassazione è inclusiva, favorisce crescita e semplice'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "I criteri per una buona tassazione sono riscuotibilità, efficienza ed equità. Un buon sistema deve essere inclusivo, favorevole alla crescita e semplice". Ad affermarlo è Ruud de Mooij, il capo della Divisione politica fiscale del Dipartimento affari fiscali del Fondo monetario internazionale (Fmi), nel corso della sua audizione in Commissione Finanze di Camera e Senato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario. "Un buon sistema di tassazione deve essere robusto e valido per il prossimo secolo", sottolinea de Mooij.