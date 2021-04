Roma: Cirinnà, 'Pd già fregato da Calenda una volta, due sono troppe' (2)

23 aprile 2021 a

(Adnkronos) - “La verità è che Calenda è un pasticcione –conclude Cirinnà- che arrivando all'ultimo momento non è in grado di orientarsi neanche su Roma. Gli abbiamo chiesto di partecipare alle primarie e stizzito ha risposto che vuole fare un accordo di vertice con il gruppo nazionale del Pd per poterne avere ancora una volta i voti. Il suo modo di fare compromette anche qualsiasi interlocuzione a livello nazionale. Da Calenda il Pd ha già preso una fregatura, due sono troppe”.