Roma: Calenda, 'primarie? Non si sa se ci sono, parlano ancora di ritiro Raggi e di Zingaretti'

Roma, 23 apr (Adnkronos) - "Le primarie non si sa nemmeno se ci sono, continuano a parlare di far ritirare la Raggi e mettere Zingaretti. Sono 6 mesi che vanno avanti così. Io da 6 mesi vado in giro per Roma a fare le mie proposte. Non ho intenzione di passare 3 mesi a dire quanto è cattivo uno e quanto è buono un altro". Lo ha detto Carlo Calenda a SkyTg24 parlando della primarie del centrosinistra per il candidato sindaco di Roma.