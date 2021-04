23 aprile 2021 a

- IL RIVENDITORE GLOBALE DI MODA SHEIN ANNUNCIA IL SECONDO EVENTO ANNUALE IN STREAMING A CUI PARTECIPERÀ LA STAR NICK JONAS

Il festival musicale durerà una giornata e celebrerà la campagna filantropica Light-a-Wish di SHEIN, in cui si è impegnata a donare 300.000 dollari a tre cause di beneficenza scelte dalla comunità di SHEIN.

LOS ANGELES, 23 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Il secondo festival musicale annuale del rivenditore globale di moda SHEIN, "SHEIN Together Fest" si svolgerà il 2 maggio 2021 e sarà trasmesso in streaming tramite l'app gratuita di SHEIN. L'evento online intende riunire le persone per celebrare l'amore, la musica e la moda. SHEIN donerà anche 300.000 dollari a tre enti di beneficenza scelti dalla sua comunità nel corso della campagna Light-a-Wish. Questa sarà la prima tra molte altre importanti iniziative filantropiche del marchio nel 2021.

Nel 2020, l'evento virtuale SHEIN Together ha proposto una scaletta ricca di star, con le esibizioni e la partecipazione di personaggi famosi e la comparsa di alcuni influencer in veste di ospiti speciali: Katy Perry, Lil Nas X, Rita Ora, Doja Cat, Yara Shahidi, Storm Reid, Madelaine Petsch, Vanessa Morgan, Kimberly Loaiza, Sofia Wylie eTyler Cameron. L'evento ha raccolto fondi per il Fondo di solidarietà in risposta alla pandemia da COVID-19 promosso dall''OMS, un'agenzia delle Nazioni Unite. Oltre 1,8 milioni di spettatori hanno partecipato complessivamente all'evento.

Quest'anno l'esclusivo show di musica in diretta streaming inizia domenica 2 maggio alle 14 fuso orario del Pacifico e sarà condotto da Erin Lim Rhodes. In scaletta, performance esclusive di:

NICK JONAS

STEVE AOKI

MAREN MORRIS

TINASHE

LUNAY

La campagna Light-a-Wish, lanciata alla fine di dicembre 2020, ha invitato la comunità di SHEIN a scegliere tre cause che fossero per loro le più significative. Nel corso della campagna, oltre 10 milioni di persone hanno visitato la pagina Light-a-Wish e 2 milioni hanno espresso un desiderio per la causa che stava loro più a cuore. La comunità di SHEIN ha scelto la giustizia razziale, i bambini a rischio e il clima, e di conseguenza, SHEIN donerà 100.000 dollari a ogni partner, compresi NAACP (LDF), Together we rise ed Ecologi. Nel mese di maggio SHEIN annuncerà la prossima fase del proprio programma filantropico.

"Lo scorso anno SHEIN Together ha aiutato ad unire 1,8 milioni di fan di SHEIN per raccogliere fondi di sostegno per la lotta al Covid e sensibilizzare l'opinione pubblica. Il sorprendente riscontro che SHEIN Together ha ricevuto lo scorso anno ci ha ispirati a perseverare nei nostri sforzi filantropici e a sdebitarci con la nostra comunità. Quest'anno siamo entusiasti di avere una serie di talenti così diversificati da aiutarci a celebrare la campagna Light-a-Wish." Molly Miao, Chief Marketing Officer

Scarica l'app su iPhone o Android presso l'Apple App Store o visita www.shein.com per ulteriori informazioni.

