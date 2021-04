Giustizia: Coppola attacca Gamacchio, 'malagiustizia frutto di logiche di corrente'

23 aprile 2021 a

Milano, 23 apr. (Adnkronos) - "Il giudice Gamacchio ha potuto giudicare in modo imparziale in questi anni, viste le vicende in cui è attualmente coinvolto? Alcuni autorevoli avvocati che frequentano il Foro di Milano mi hanno confermato che quanto riportato dal giornalista Nuzzi era noto da almeno un decennio. Purtroppo, a volte, i casi di malagiustizia non sono causati da errori o interpretazioni errate di fatti da parte dei magistrati, ma da ben precise logiche 'correntizie', che pilotano le sentenze nei vari gradi di giudizio". L'immobiliarista Danilo Coppola attacca il giudice Piero Gamacchio, messosi in aspettativa per il caso di alcuni conti non pagati. Coppola fu condannato a 7 anni di carcere per bancarotta in relazione ad alcuni fallimenti, tra cui il crac di Porta Vittoria spa dalla corte presieduta da Gamacchio.

"In tempi non sospetti -continua Coppola- avevo denunciato il comportamento irrituale che il presidente del collegio giudicante Piero Gamacchio aveva tenuto anche nei colloqui con il mio avvocato facendo intendere, più volte, che le cose si sarebbero potute sistemare se io avessi accettato un patteggiamento a quattro anni e palesando che 'nella sua posizione non avrebbe potuto andare contro la Banca Popolare di Milano' (protagonista della vicenda, i cui vertici hanno incredibilmente patteggiato otto mesi) 'altrimenti gli sarebbe venuto un mal di pancia'".

Per Coppola è "inquietante che il giudice Gamacchio, con stupore di tutti i presenti, venne in aula al termine del processo di primo grado per ascoltare la sentenza, quasi per verificarla. Ancora più inquietante che, dopo circa un anno, il processo di appello fu assegnato proprio a lui. Semplice combinazione?".