Quirinale: Prodi, 'Mattarella mi rende tranquillo, io indisponibile, non ho l'età'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Se si parla di indisponibilità" ad una rielezione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "ne ha un'altra, la mia. Non ho l'età, come cantava Gigliola Cinquetti: nel senso però che ne ho troppa, quasi 82 anni. E poi sono stato un uomo di parte, e in fondo lo sono ancora". Lo dice RomanoProdi, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.

"Credo che su Mattarella -aggiunge- influiranno la sua volontà e gli eventi. Personalmente lo sento il mio Presidente della Repubblica. Mi rende tranquillo e credo che renda tranquilla l'Italia"..