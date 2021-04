Covid: Mattarella, 'uniti in sforzo congiunto ricordando ideali Risorgimento e Resistenza'

24 aprile 2021 a

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Rinascita, unità, coesione, riconciliazione nella nuova Costituzione repubblicana, furono i sentimenti che guidarono la ricostruzione nel dopoguerra e che ci guidano oggi verso il superamento della crisi determinata dalla pandemia che, oltre a colpirci con la perdita di tanti affetti, mette a dura prova la vita economica e sociale del Paese. Ora più che mai è necessario rimanere uniti in uno sforzo congiunto che ci permetta di rendere sempre più forti e riaffermare i valori e gli ideali che sono alla base del nostro vivere civile, quel filo conduttore che, dal Risorgimento alla Resistenza, ha portato alla rinascita dell'Italia". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio alle associazioni combattentistiche e d'Arma in occasione del 76/mo anniversario della Liberazione.