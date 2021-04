25 aprile: Draghi domani a Altare Patria e via Tasso, poi a cerimonia Quirinale

24 aprile 2021 a

a

a

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - In occasione del 76esimo Anniversario della Liberazione, il presidente del Consiglio Mario Draghi domani, alle 10, sarà alla Cerimonia di deposizione di una corona d'alloro all'Altare della Patria, per poi spostarsi, alle 10.30, al Museo storico della Liberazione in via Torquato Tasso, dove è previsto un suo intervento. Infine, alle ore 12.10 parteciperà alla Cerimonia al Palazzo del Quirinale.