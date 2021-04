24 aprile 2021 a

Madrid, 24 apr. - (Adnkronos) - "Non ho intenzione di spiegare cosa sia un contratto vincolante, ma di certo non possono uscire. Alcuni, sotto pressione, hanno detto di averlo fatto. Ma questo progetto o un altro molto simile andrà avanti e spero presto". Lo ha detto il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, nel corso di un'intervista ad 'As' in merito al progetto della Superlega.