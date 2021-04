Recovery: Letta, 'nel Pnnr serve clausola per occupazione donne e giovani'

24 aprile 2021 a

Roma, 24 apr (Adnkronos) - "Uno degli impegni che ci siamo prendendo in questo passaggio finale del Pnrr sarà quello di inserire nel piano una clausola di condizionalità a favore dell'occupazione giovanile e femminile. Il nostro paese è drammaticamente indietro". Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento alla presentazione su Facebook del piano per l'uguaglianza di Bologna. "E' una nostra bandiera che portiamo in questo piano e che gli permetterà di funzionare meglio", ha detto il segretario del Pd.