Recovery: Draghi rassicura M5S, 'coperture superbonus al 2023 ci saranno'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi, a quanto apprende l'Adnkronos, avrebbe rassicurato il M5S sulle coperture del superbonus fino al 2023. Ci saranno, è una certezza, la rassicurazione arrivata ai grillini dal presidente del Consiglio, alle prese con le ultime limature del Pnrr e le interlocuzioni con Bruxelles. Draghi avrebbe spiegato ai 5 Stelle che le coperture verranno verificate annualmente a seconda del 'tiraggio'. Vale a dire quante risorse vengono spese in base ai lavori. Si attende intanto la riunione del Consiglio dei ministri, convocato per questa mattina alle 10 ma slittato per alcuni aggiustamenti da apportare al piano.