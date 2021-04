Amministrative: Dadone, 'sì a proposta per voto fuorisede'**

24 aprile 2021 a

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - La ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, sostiene la proposta di legge per il voto ai fuorisede alle Regionali e Comunali, presentata dal presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia, ed elaborata dai costituzionalisti Bin e Curreri su impulso del comitato di giovani calabresi Peppe Valarioti.

“È una proposta positiva -spiega in un video su Facebook con lo stesso Brescia- perché arriva dai ragazzi, da un'associazione del territorio. Ringrazio anche i costituzionalisti che ci hanno lavorato. Rappresenterò questa istanza agli altri membri di Governo per far sì che nelle prossime elezioni amministrative e regionali anche i ragazzi fuori sede possano effettivamente partecipare in maniera attiva alle elezioni esercitando un loro diritto. Sono contenta anche del fatto che la firma sia arrivata da parte di più Gruppi. Lavoriamoci tutti insieme”.