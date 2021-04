Calcio: Pirlo, 'abbiamo in testa l'obiettivo Champions, a Firenze con spirito di rivalsa'

24 aprile 2021 a

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo in testa un unico obiettivo che è quello di qualificarci in Champions". Lo ha detto l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Fiorentina. "Affrontiamo una squadra che lotta per non retrocedere, ma abbiamo in testa la partita dell'andata e abbiamo grande spirito di rivalsa. Sarà una bella partita, speriamo di fare un bel risultato", ha aggiunto il tecnico bresciano facendo riferimento alla sconfitta per 3-0 dello scorso dicembre all'Allianz Stadium.