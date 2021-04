Covid Toscana, oggi 886 contagi e 26 morti: bollettino 24 aprile

24 aprile 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Sono 886 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 24 aprile, secondo i dati del bollettino della regione che da lunedì 26 aprile sarà zona gialla, con nuove regole su spostamenti, scuola, ristoranti. Da ieri, registrati altri 26 morti. Sono 23.047 le persone (meno 2 per cento), al momento positive in tutta la Toscana. Crescono anche i guariti dall'inizio dell'emergenza, che data oramai oltre un anno fa: 192.794 in tutto, l'86,9 per cento dei 221.859 casi di positività segnalati dal 2020 ad oggi) e 1.320 (più 0,7 per cento) si sono aggiunti nelle ultime ventiquattro ore. Guariti a tutti gli effetti: non solo più senza sintomi o manifestazioni cliniche associate all'infezione, ma anche da un punto di vista virale, tutti certificati con tampone negativo. Ventisei sono i nuovi decessi: 13 uomini e 13 donne, con un'età media di 80,5 anni.

Su poco più di 23 mila malati, in 1.729 sono ricoverati in ospedale (diminuiti di 28, un calo dell'1,6 per cento). Di questi 255 si trovano in terapia intensiva (uno in meno, meno 0,4 per cento). Gli altri 21.318 sono isolati a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano privi di sintomi: sono calati di 432 rispetto al dato delle ventiquattro ore precedenti, meno 2 per cento.