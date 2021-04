24 aprile 2021 a

Primo caso di variante indiana del coronavirus scoperto in Svizzera: si tratta di un passeggero in transito in un aeroporto elvetico. Lo riporta l'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) su Twitter. La valutazione sull'inserimento dell'India sulla lista dei Paesi a rischio è in corso, precisa l'Ufsp.