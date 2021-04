Calcio: Fonseca, 'difficile giocare Europa League e campionato a fine stagione'

24 aprile 2021 a

Roma, 24 apr. - (Adnkronos) - "Sì, devo confessare che è difficile gestire tante gare e soprattutto se non abbiamo tutti i giocatori. Devo dire anche che quando si gioca ogni tre giorni a inizio della stagione è un conto, ora è un altro. Adesso è pesante per i giocatori". L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ammette le difficoltà a gestire il doppio impegno campionato-Europa League. "Penso che questo non succede solo con la Roma che sta andando più avanti in Europa. Il Villarreal ha perso due delle ultime tre partite, l'Arsenal è decimo e sta in Europa League. E' complicato", aggiunge Fonseca in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari,