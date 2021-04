Milano: Comune, 'pronti contributi fondo stadio Meazza per associazioni sportive'

24 aprile 2021 a

Milano, 24 apr. (Adnkronos) - Le associazioni e le società sportive con sede a Milano hanno tempo fino al 4 giugno per presentare la richiesta per accedere ai contributi annuali provenienti dal fondo costituito da Inter e Milan, previsto dalla convenzione per la concessione d'uso e di gestione dello stadio Meazza a sostegno dell'attività sportiva in città. Le risorse messe a disposizione ammontano a 320mila euro e si riferiscono alla stagione sportiva 2019/2020. Lo rende noto Palazzo Marino.

"Oltre a premiare come sempre le eccellenze sportive della nostra città - dichiara l'assessora allo Sport Roberta Guaineri - quest'anno abbiamo deciso di diversificare e ampliare la destinazione di questi contributi, tenendo conto delle tante e gravi difficoltà affrontate dalle associazioni e dalle società sportive a causa del blocco delle loro attività per l'emergenza sanitaria Covid-19".

In particolare, 48mila euro sono indirizzati al sostegno delle associazioni sportive che, per cause di forza maggiore (ad esempio la ristrutturazione degli impianti utilizzati in città) sono state costrette, nella stagione sportiva 2019/2020 o anno solare 2020 e fino all'eventuale annullamento delle attività agonistiche dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19, a disputare campionati di eccellenza della propria disciplina utilizzando impianti sportivi fuori città.