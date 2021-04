Milano: Fdi raccoglie firme contro pista ciclabile Buenos Aires

24 aprile 2021 a

Milano, 24 apr. (Adnkronos) - Gazebo di Fratelli d'Italia in piazza Argentina a Milano per chidere la riaperuta delle attività commerciali e la rimozione della pista ciclabile di corso Buenos Aires. “La maratona di Fratelli d'Italia in Piazza Argentina sta riscuotendo un grande consenso. Dall'apertura alle 10 di questa mattina alle ore 13 abbiamo raccolto al nostro gazebo 280 firme per chiedere le dimissioni del ministro Speranza, reo di non aver aggiornato il piano pandemico, e per la rimozione dell'insicura pista ciclabile di Corso Buenos Aires realizzata nella foga green dal Comune di Milano", spiega il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano, assessore regionale alla sicurezza e membro della Direzione Nazionale di Fdi, Riccardo De Corato.

Il gazebo in piazza Argentina è stato organizzato nell'ambito della maratona di Fratelli d'Italia a sostegno dei commercianti e ristoratori colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia. “Come Fratelli d'Italia da tempo, anche con lo slogan ‘Se mi chiudi non mi chiedi', stiamo portando avanti una battaglia a sostegno dei commercianti e dei ristoratori, rimasti schiacciati tra crisi, pandemia, fiscalità e burocrazia. A loro, infatti, sono stati rivolti dei ristori che, oltre a tardare, non possono decisamente essere definiti adeguati” conclude De Corato.