25 aprile: Milano torna in piazza, presidio e mascherine per non dimenticare

24 aprile 2021 a

a

a

Milano, 24 apr. (Adnkronos) - Milano torna in piazza per celebrare il 25 Aprile. Nonostante le restrizioni - la zona gialla scatterà solo da lunedì 26 - quest'anno la Resistenza sarà celebrata nuovamente in modo collettivo dopo il lockdown che, lo scorso anno, ha impedito ogni manifestazione se non bandiere alle finestre e musica partigiana. Non ci sarà un vero corteo, ma un "presidio statico" in piazza Castello alle ore 15 promosso dal Comitato permanente antifascista.

"Il presidio cittadino non ha certamente le caratteristiche delle mobilitazioni nazionali svoltesi a Milano in periodo pre Covid, ma con esso si vuole sottolineare l'importanza della ricorrenza della Liberazione del nostro Paese e di Milano dal nazifascismo. Siamo ancora in piena pandemia", spiega in una nota il comitato. L'iniziativa che prevede la partecipazione di delegazioni non numerose delle associazioni che fanno parte del Comitato antifascista, "avrà luogo nella scrupolosa e stretta osservanza delle misure sanitarie, con mascherine e distanziamenti per evitare assembramenti".