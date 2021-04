25 aprile: Milano torna in piazza, presidio e mascherine per non dimenticare (2)

24 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Chi desidera potrà seguire via streaming la celebrazione dove interverranno Roberto Cenati presidente comitato permanente antifascista, Maria Pia Garavaglia presidente nazionale associazione Partigiani cristiani, Dario Venegoni presidente nazionale Aned e Gianfranco Pagliarulo presidente nazionale Anpi. Tra un intervento e l'altro ci saranno letture sulla Resistenza a cura di Renato Sarti.

Domani alle 11.30 si svolgerà alla Loggia dei Mercanti la cerimonia istituzionale con il sindaco Giuseppe Sala, davanti al sacrario che ricorda i nomi di 1.739 partigiane e partigiani. Nel corso della mattinata verranno poste anche da parte delle varie sezioni cittadine dell'Anpi 470 corone d'alloro alle lapidi che ricordano le vittime per la libertà. Altra iniziativa in calendario domani è quella della rete degli studenti che dalle ore 14 ha organizzato una bicicletta da Palestro all'Arco della Pace dove è in programma un cartellone d'iniziative per celebrare il 25 Aprile.