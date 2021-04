Milano: De Corato, 'Comune sfratta società sportive storiche da periferie'

24 aprile 2021 a

Milano, 24 apr. (Adnkronos) - "Con il nuovo bando, che non garantisce continuità alle realtà già presenti, il Comune sfratta dal centro sportivo di via Ciclamini società che hanno una storia decennale nel quartiere come l'Associazione Atletico Milano Milan Lady. L'associazione, nota per il calcio femminile, è una realtà importante non solo da un punto di vista sportivo ma anche sociale e di aggregazione in un quartiere periferico come questo". Lo afferma il consigliere comunale di Fdi a Milano, Riccardo De Corato, presente oggi pomeriggio alla manifestazione di protesta.

"Lo 'sfratto' del Milan Lady riguarda anche altre realtà sportive legate anche agli oratori, come il Nabor, che in questi anni hanno lavorato per offrire ad oltre 500 ragazzi e alle ragazze un'attività sana e un esempio positivo. Tutto questo per fare posto a un campo di padel, certamente più remunerativo da un punto di vista economico. E' così che la giunta di centrosinistra si impegna per le periferie e per la parità di genere? Verificherò che il bando del Comune sia regolare", conclude.

Presente alla manifestazione anche Massimo Girtanner, già presidente del consiglio di zona 6. "Sfrattare una realtà del genere significa non capire nulla dei problemi e dei bisogni delle periferie. Siamo a due passi dal Giambellino e si preferisce scegliere il profitto garantito da un campo da padel invece che dare continuità ad associazioni sportive storiche che hanno tolto dalla strada negli anni tanti ragazzi. Colpire, inoltre, una società di calcio femminile vuol dire mortificare nei fatti la parità di genere di cui il centrosinistra parla tanto".