Recovery: Patuanelli in Cdm, 'superbonus non è capriccio M5S, dare certezze a imprese'

24 aprile 2021 a

a

a

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - “Prendere un impegno sulla proroga è importante non per un capriccio del Movimento 5 Stelle, ma perché bisogna dare certezze a imprese e cittadini su una misura ampiamente richiesta e che è un motore per la transizione ecologica”. Così il capodelegazione del M5S al governo, Stefano Patuanelli, in Cdm prima di incassare l'impegno del ministro Daniele Franco all'inserimento delle coperture per il 2023 in manovra.