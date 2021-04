25 aprile 2021 a

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha deliberato "la proroga, per un periodo di tre mesi, dello stato di emergenza per intervento all'estero gia' deliberato in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 29 dicembre 2020 ha colpito il territorio delle città di Sisak e Petrinja nella Repubblica di Croazia." E' quanto si legge nel comunicato del Cdm.