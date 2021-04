Recovery: Meloni, 'in Italia non si vede Pnrr, parlino Mattarella, Casellati e Fico'

25 aprile 2021 a

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "In Cdm il premier Draghi e il ministro Franco hanno fatto sapere che il Recovery Plan italiano ha ricevuto il 'disco verde' della Commissione europea. Peccato che il Parlamento italiano avrebbe dovuto discutere e approvare il Pnrr prima che questo fosse sottoposto dal Governo alla Ue. Invece nessuno in Italia ha ancora visto il testo, nonostante il Parlamento lo debba votare martedì. Democrazia italiana, Costituzione e sovranità popolare buttate nella discarica. Tutto normale? Il presidente del Senato Casellati e il presidente della Camera Fico non hanno proprio nulla da dire? Al Capo dello Stato sta bene così? Fratelli d'Italia non sarà complice di questo scempio". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.