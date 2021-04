Calcio: Inzaghi, 'contento di essere tornato, con il Milan da dentro o fuori'

25 aprile 2021 a

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Sono molto contento di essere tornato, non è stato un periodo facile, avere una moglie e i figli positivi con me non è stata una bella esperienza. Per fortuna è passata, faccio i complimenti ai ragazzi e allo staff, sono stati bravissimi vincendo partite importanti. Domani è da dentro o fuori, ci penalizza il girone d'andata, questa squadra nelle ultime 16 partite ne ha vinte 12, ha fatto un cammino straordinario, abbiamo perso punti all'andata complice la Champions. Il girone complicato ci ha tolto energie fisiche e mentali. Dobbiamo chiudere nel migliore dei modi, domani è fondamentale". Lo ha detto il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, al suo ritorno in panchina dopo il covid alla vigilia della sfida con il Milan.