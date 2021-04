25 aprile: Sala, 'italiani hanno riscattato vergogna e disonore del fascismo'

25 aprile 2021 a

Milano, 25 apr. (Adnkronos) - "La Resistenza rappresenta uno dei momenti più alti e più nobili della nostra storia: con la Resistenza gli italiani hanno saputo riscattare la vergogna e il disonore che il fascismo aveva gettato sull'Italia, mostrando alle altre nazioni il volto civile e umano del nostro Paese". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è intervenuto alla cerimonia alla Loggia dei Mercanti, in occasione della celebrazione del 76esimo anniversario della Liberazione.

"Non dobbiamo dimenticare che la Liberazione è stata anche il risultato della lotta di tanti popoli e nazioni diverse. Quella battaglia comune per sconfiggere il terrore fascista è stata un esempio di unità e di solidarietà tra nazioni che oggi, in un'epoca di tensioni crescenti, in un mondo ancora travagliato dall'emergenza sanitaria, deve essere riscoperta e valorizzata. Oggi il mondo sta affrontando una sfida difficile. La pandemia ha mostrato le nostre debolezze e ha messo in ginocchio Paesi grandi e piccoli, ricchi e meno ricchi", aggiunge.