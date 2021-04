Benevento ko contro l'Udinese, salvezza si complica

25 aprile 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Si complica la lotta salvezza per il Benevento. La squadra di Pippo Inzaghi rimedia un duro ko in casa con l'Udinese che si impone 4-2. Il Benevento resta così fermo a 31 punti, con il Cagliari, che dovrà affrontare la Roma, è terzultimo in classifica a 28 punti. Mentre l'Udinese di Gotti si porta a 39 punti. I friulani passano subito in vantaggio al 4' con Molina e raddoppiano al 31' con Arslan. Un minuto dopo però i giallorossi accorciano le distanze dopo un pasticcio difensivo con Musso che stende Lapadula in area. Al 34' Viola segna l'1-2. Nella ripresa nonostante le tante occasioni dei padroni di casa i bianconeri passano ancora, prima al 49' con Stryger Larsen e poi al 73' con Braaf, al primo gol in Serie A. All'83' Lapadula va a segno per il 2-4.