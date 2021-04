Recovery: Ruffino (Cambiamo), 'recuperare fondi per sanità territoriale'

25 aprile 2021 a

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - “In questo momento storico la sanità ha bisogno di ogni sostegno possibile. Nel Pnrr vengono tagliati oltre 4 miliardi di euro che devono essere recuperati per potenziare le strutture ospedaliere già esistenti sul territorio, oggi inattive per i troppi tagli. L'auspicio è che vi sia ancora un margine di correzione per poter finalmente sviluppare la sanità territoriale”. Lo afferma la deputata di 'Cambiamo!' Daniela Ruffino.