25 aprile: Cenati (Anpi Milano), 'giornata unità di chi crede in principi Costituzione'

Milano, 25 apr. (Adnkronos) - "C'è un valore molto importante che la Resistenza italiana ci ha trasmesso: quello della libertà che non deve essere concepita come possibilità di fare quello che si vuole senza limiti e regole. I combattenti per la Libertà ci dicono: noi siamo liberi se gli altri sono liberi, se non siamo indifferenti, se non voltiamo la faccia dall'altra parte di fronte alle sofferenze di chi abbiamo vicino. Questa concezione della libertà e della politica come servizio al bene comune, il costante richiamo al valore della solidarietà, sono tra i messaggi più alti della Resistenza italiana, messaggi estremamente attuali nella drammatica crisi sanitaria, sociale ed economica attraversata dal nostro Paese". Così il presidente dell'Anpi di Milano, Roberto Cenati, celebra il 25 aprile.

"Il sacrificio di tanti giovani e meno giovani rappresenta per noi un forte monito a contrastare il riemergere dei nazionalismi all'origine della Prima e della Seconda guerra mondiale, le chiusure egoistiche, la preoccupante deriva xenofoba, razzista e antisemita che attraversa il mondo intero e il nostro stesso Paese", aggiunge ricordando la partigiana e architetto Cini Boeri, scomparsa lo scorso settembre, che 11 anni fa ha donato all'Anpi provinciale di Milano il progetto di riqualificazione della Loggia dei Mercanti.

"Il 25 aprile è e deve essere una giornata di unità di tutti gli italiani, che credono nei principi della Costituzione repubblicana, indipendentemente dalle loro convinzioni e dalla loro fede politica. Questo è l'insegnamento fondamentale che scaturisce dalla Resistenza italiana", conclude Cenati.