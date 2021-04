Oscar: Muccino, 'niente premi a italiani? Spiace, ma non ho elementi per giudicare'**

26 aprile 2021 a

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Mi dispiace per i colleghi italiani, certo. Ma non posso dare un giudizio chiaro e oggettivo sulla loro mancata vittoria agli Oscar, perché sarebbe inutile commentare una sconfitta non conoscendo nello specifico il lavoro fatto dai colleghi competitors. Potrei dire delle cose banali". Così il regista Gabriele Muccino, all'Adnkronos, sulla mancata vittoria agli Oscar degli italiani Matteo Garrone e Laura Pausini, su quali l'Italia riponeva le sue speranze per guadagnare almeno una delle ambite statuette assegnate dall'Academy in questa 93esima edizione. "Quello che posso dire è che mi dispiace", aggiunge Muccino.