Covid: Bellanova, 'inaccettabile Emiliano su scuola, Bianchi raccolga appello Iv' (2)

26 aprile 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Per troppo tempo -aggiunge Bellanova- si è permesso che ragazze e ragazzi, soprattutto quelli in situazione di maggiore difficoltà e fragilità personale e sociale, fossero lasciati sé stessi senza quella fondamentale rete di sicurezza e protezione rappresentata dalla scuola. E come diceva Don Milani: 'Se si perde loro, la scuola non è più scuola. É un ospedale che cura i sani e respinge i malati'".

"Oggi che abbiamo tutti l'obbligo di accelerare sul Piano Vaccinale, che abbiamo imparato a gestire in modo più consapevole i rischi del virus e siamo in grado di garantire una didattica in sicurezza, non possiamo né rimandare né scaricare su altri compiti e responsabilità in capo alla politica e a chi governa. Dovunque, anche in Puglia".