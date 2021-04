26 aprile 2021 a

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - E' in corso, a quanto si apprende, una riunione di maggioranza sulla risoluzione al Pnrr, che oggi il premier Mario Draghi illustrerà alla Camera, domani al Senato. Alla riunione, in videoconferenza, sono presenti il ministro per i Rapporti col Parlamento Federico D'Incà, il sottosegretario agli Affari europei Vincenzo Amendola e i capigruppo di Camera e Senato di tutte le forze di maggioranza.