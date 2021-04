26 aprile 2021 a

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Oggi è una bella giornata" ma "tutto dipende dalla responsabilità dei nostri comportamenti: se queste riaperture saranno irreversibili, dipende da noi. Se saremo irresponsabili faremo come ha fatto la Sardegna che per via di scelte sbagliate della Regione hanno riaperto per poi richiudere". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a radio Immagina.