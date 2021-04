26 aprile 2021 a

a

a

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Questo Pnrr è una svolta storica. Ci sono tre priorità che sono le nostre: donne, giovani e Sud. Dentro il Pnrr c'è una miniera di opportunità per l'Italia e per i nostri territori. Se lo useremo bene, sarà la svolta per il nostro Paese". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a radio Immagina.