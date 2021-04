Recovery: Letta, 'misure su priorità donne? nidi diventeranno regola'

26 aprile 2021 a

a

a

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Come si materializza la priorità donne nel piano? Ci sono misure tendono a limitare il livello di disuguaglianza per cui le donne italiane corrono co una mano legata dietro al schiena. Una delle misure più importanti è il potenziamento delle strutture dei nidi di infanzia. I nidi di infanzia diventeranno finalmente la regola in Italia. Un Paese è meno competitivo se non lavorano le donne". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a radio Immagina.