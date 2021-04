26 aprile 2021 a

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - “Abbiamo presentato una richiesta alla sottosegretaria allo sport Vezzali, insieme alla Lega Serie A, per far accedere una parte di pubblico negli eventi importanti del mese di maggio come la finale di Coppa Italia". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del consiglio federale, in riferimento alla finale di Coppa Italia in programma il 19 maggio a Reggio Emilia.