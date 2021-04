Recovery: Letta, 'clausola per donne e giovani fondamentale, Draghi ha sposato nostra linea'

26 aprile 2021 a

a

a

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "La più importante della novità del Pnrr rispetto alla prima stesura è questa clausola di condizionalità per l'occupazione giovanile e femminile che siamo riusciti a inserire all'ultima curva". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a radio Immagina.

"E' fondamentale perché non è una voce di bilancio ma è trasversale a tutte o quasi tutti le voci di bilancio del Pnrr. E' il modo con il quale lo Stato si spoglia della sua neutralità. Lo Stato deve scendere in campo per aiutare donne e giovani. Ne rivendico la paternità e rivendico il fatto che il presidente del Consiglio ha sposato fino in fondo questa linea".