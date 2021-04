Governo: Letta, 'Salvini? quando si sta al governo, parole hanno conseguenze'

26 aprile 2021 a

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Quando si sta al governo i discorsi che si fanno poi hanno delle conseguenze e alle parole poi devono seguire i fatti. Ieri quando ho detto o si sta al governo o all'opposizione dico una cosa che secondo me è legata alla bontà del lavoro che dobbiamo fare insieme per i prossimi due anni, credo che sarebbe un bene per tutti. Non apro polemiche per visibilità, ma nell'interesse di questa avventura di governo di unità nazionale". Lo dice Enrico Letta a radio Immagina.