Comunali: Letta, 'primarie metodo giusto, centrodestra decide candidati a Roma'

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Io sono sempre stato convinto che le primarie siano ottimo modo per poi vincere le elezioni successive, sono fondamentali se sono gestite bene e se sono considerate dai candidati per presentare idee e non per farsi una guerra, e per rendere nostri militanti protagonisti". Lo dice Enrico Letta a radio Immagina.

"Credo sia un metodo molto positivo. D'altronde guardate il centrodestra. Finché Salvini e Meloni non si spartiranno le candidature non ci saranno dei candidati di centrodestra. Noi non siamo così. Le candidature non si decidono a Roma".